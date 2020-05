Sauberkeit in Düsseldorf : Zwei Brüder räumen in Knittkuhl auf

Düsseldorf Jonathan und Tom Brinks störte der Dreck im Dorf. Sie wurden selbst aktiv und sammeln den Müll in Düsseldorf-Knittkuhl nun fast täglich auf. Rund 30 Kilogramm sind so schon zusammengekommen. Vor allem Scherben und Kippen regen die beiden auf.

Es begann, wie kann es in diesen Tagen anders sein, mit Corona: Plötzlich waren die Straßengräben, die vielen Gebüsche und auch der Wald im beschaulichen Knittkuhl voll mit Müll. „Das hat uns mächtig gestört“, sagt der sechsjährige Tom. „Daher haben wir uns entschlossen, ihn einfach aufzusammeln“, fügt sein drei Jahre älterer Bruder Jonathan hinzu. „Wir sind fast jeden Tag spazieren gegangen, da ist uns das aufgefallen. Und da wir ohnehin nicht so viel zu tun hatten, fand ich die Idee toll“, berichtet Mutter Nina Brinks.

Anfangs hat das Trio noch Müllsäcke benutzt, die sind dann aber oft gerissen. „Also habe ich so eine Art tragbaren Behälter, wie man ihn für Gartenabfälle benutzt, besorgt“, erzählt Nina Brinks. Irgendwann sind Tom und Jonathan auf die Idee gekommen, was am Tag so zusammengekommen ist, aus Spaß auf einer Personenwaage zu wiegen. „Einmal haben wir bei einem Bauernhof sieben Kilo gesammelt, das glaubt man nicht“, empört sich Tom.