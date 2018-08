Düsseldorf: Knifflige Fälle lösen wie Sherlock Holmes

Düsseldorf Wir testen die besten Locations für Spiele-Fans. Bei „Quexit“ in der Nähe des Hauptbahnhofs werden Besucher zu echten Detektiven.

Die Anlage „Quexit“ ist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, denn einen Privatparkplatz gibt es nicht. Vom Hauptbahnhof aus sind es weniger als fünf Gehminuten. Die Haltestelle Mintropplatz liegt quasi direkt vor der Tür. Das Gebäude selbst ist ziemlich unscheinbar, zugeklebte Fenster mit Aufdruck und die Hausnummer 19 an der Harkortstraße geben Hinweise auf das gewünschte Ziel. Ist der Eingang erst einmal gefunden, geht das Abenteuer los. Angefangen bei der „Rätseltheke“, an der die Mitarbeiter die Spieler empfangen. Dort kann etwas getrunken oder sich mit kleinen Holz-Rätseln aufgewärmt werden.

Spaßfaktor Falls die Frage aufkommen sollte, ob man zu alt für ein solches Spiel ist – die Antwort lautet: Nein. Schon der Weg zu den Räumen, der hinter der Theke durch einen langen und verzweigten Flur führt, macht neugierig – Was jetzt wohl kommt? Ein Mitarbeiter bringt die Spieler in den jeweiligen Raum. Und dann kann es auch schon losgehen: Die Tür wird verschlossen, der Bildschirm schaltet sich ein, ein Erklärvideo bringt die Spieler in die Szenerie und ab dann läuft der Countdown. Auf sich allein gestellt, versuchen die Gruppen die verschiedenen Rätsel zu lösen. Mit viel Glück erscheinen Hinweise auf dem Bildschirm, denn ein Mitarbeiter verfolgt das Geschehen per Video aus einem anderen Raum. An den Punkt der zumindest kurzweiligen Verzweiflung kommt wohl fast jeder einmal. Umso mehr lösen kleine Erfolge wie ein gefundener Schlüssel Glücksgefühle aus. Wer die Rätsel nicht in der vorgegeben Zeit schafft, sollte nicht enttäuscht sein, denn manche haben es in sich.