Public Viewing in Düsseldorf : Warum ein Düsseldorfer Wirt die Fußball-WM in Katar in seiner Kneipe nicht zeigen wird

Warum ein Düsseldorfer Wirt die Fußball-WM in Katar in seiner Kneipe nicht zeigen wird

Düsseldorf Die Retematäng-Bar in der Düsseldorfer Altstadt hat sich entschieden, die WM-Spiele nicht für ihre Gäste auf Fernsehern zu zeigen. Der Betreiber bekommt im Netz viel Lob dafür. Er hofft, dass andere sich anschließen.

Die Retematäng-Bar in der Altstadt hat als erste Düsseldorfer Gaststätte öffentlich angekündigt, während der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar komplett auf ein Public Viewing verzichten zu wollen. „Nach intensiven Gesprächen innerhalb unserer Crew haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht in der Retematäng-Bar zu übertragen“, erklärt Inhaber Daniel Vollmer.