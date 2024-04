Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh knackt erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro

Besonders die Sparte Sicherheit mit ihren derzeit mehr als 3900 Mitarbeitern wächst. Laut Unternehmensangaben haben die Bereiche „Cleaning“ mit 12,2 Prozent (plus 40 Millionen Euro), „Security“ mit elf Prozent (plus 19 Millionen), Catering mit 7,6 Prozent und „Clinic Service“ mit 6,3 Prozent (plus elf Millionen Euro) zum Zuwachs beigetragen. Mit 285 Millionen Euro betrug überdies der Anteil des Auslandsgeschäftes mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes. Hier konnte man im Vergleich zu 2022 einen Zuwachs von 49,3 Millionen Euro (20,9 Prozent) verzeichnen.