Aktion gegen Anonymität : Düsseldorfer Klinikmitarbeiter zeigen Patienten ihr Gesicht hinter der Maske

„So sehe ich ohne Maske aus“, steht auf den Fotobuttons. Hier: Sandra Kühne, Pflegekraft auf der Geriatrischen Station. Foto: St.-Martinus-Krankenhaus

Düsseldorf Am St.-Martinus-Krankenhaus tragen die Mitarbeiter jetzt Foto-Buttons von sich an ihren Arbeitskitteln. Das soll wieder mehr Nähe zwischen Patient und Pflegekraft ermöglichen, die in der Pflege so wichtig sei.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Körperliche Nähe und persönlicher Kontakt zeichnen die Pflege aus. Doch Corona-Schutzvorkehrungen wie Maske tragen und Abstand halten erschweren das jetzt schon seit mehr als einem Jahr. Patienten kennen nicht einmal das Gesicht der Menschen, die sich um sie kümmern. Das St.-Martinus-Krankenhaus in Bilk hat sich aber jetzt etwas einfallen lassen, um dennoch etwas mehr menschliche Nähe zu ermöglichen.

Die Mitarbeiter des Hauses sind einzeln fotografiert worden, um daraus Foto-Buttons anzufertigen. Die tragen die Mitarbeiter jetzt immer an ihrer Arbeitsuniform und zeigen damit, wie eigentlich das Gesicht hinter der Schutzmaske aussieht. „So sehe ich ohne Maske aus“, steht auf den Foto-Ansteckern. „Unser Ziel ist es, die ,Anonymität’, die durch das Tragen von Masken und Schutzkleidung leichter als sonst entstehen kann, aufzuweichen und mehr Menschlichkeit und Vertrauen im Umgang mit den Patienten entstehen zu lassen“, sagt Tim Plaggenborg, Pflegedirektor am Bilker Krankenhaus. Die Aktion sei inspiriert von einer Klinik in Spanien, die solch eine Foto-Aktion bereits während der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr durchführte.