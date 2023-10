Angespannte Finanzlage Düsseldorfer Kliniken schlagen Alarm

Düsseldorf · Viele Krankenhäuser in Düsseldorf sind in Not. Für dieses, aber auch kommendes Jahr erwarten viele Häuser ein negatives Ergebnis. Die Details.

23.10.2023, 13:48 Uhr

Auch bei den Sana-Kliniken (hier das Haus in Gerresheim) ist die Lage inzwischen wirtschaftlich angespannt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Viele Krankenhäuser in Düsseldorf sind in Not. „Für 2023 und 2024 erwarten wir trotz des großen und unermüdlichen Einsatzes unserer Mitarbeitenden zum ersten Mal ein negatives Betriebsergebnis“, sagt Holger Stiller, Direktor des Florence-Nightingale-Krankenhauses, das 1975 eröffnet wurde.