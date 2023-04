Personalnot in Düsseldorf Kliniken holen Pflegekräfte aus Ausland

An vielen Düsseldorfer Krankenhäusern werden Pflegekräfte händeringend gesucht, vor allem in sensiblen Bereichen wie der OP-Pflege oder der Notaufnahme ist es schwierig, Personal zu gewinnen und zu halten. Der deutsche Arbeitsmarkt ist allerdings so gut wie leergefegt – deswegen suchen viele Kliniken inzwischen auch im Ausland Personal.