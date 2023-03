Darmkrebsmonat in Düsseldorf Klinik zeigt sieben Meter langes Darmmodell

Jeder hat einen, aber darüber geredet wird nicht so gerne. Der Darm – er ist so etwas wie ein Tabu-Organ. Das will man anlässlich des Darmkrebsmonats März auch an der Uniklinik (UKD) ändern, gehört Darmkrebs doch zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen in Deutschland, wobei Männer häufiger davon betroffen sind als Frauen. Für einen Aktionstag am Samstag, 25. März, hat man sich am UKD etwas Besonderes einfallen lassen.