Was Patienten wissen müssen Düsseldorfer Klinik setzt auf Roboter im OP-Saal

Mit Oberarzt Kinan Almansur, der ebenfalls ein erfahrener Operateur und Da-Vinci-Experte ist, will er das Exzellenz-Zentrum erweitern und zu einer festen Größe in der Kliniklandschaft machen. Wasiri: „Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft nahezu alle großen urologischen Operationen roboter-assistiert durchführen werden.“ Almansur kommt wie Wasiri vom St. Antonius-Hospital und ist nicht nur erfahren im roboter-unterstützten und klassisch offenen Operieren, sondern auch vertraut mit dem sogenannten HoLEP-Verfahren zur Behandlung einer gutartig vergrößerten Prostata. Auch Almansur ist von Robotern im OP-Saal überzeugt: „Die roboterassistierte Chirurgie ist das beste Werkzeug bei Prostatakarzinom und auch bei anderen komplexen Eingriffen wie einer Nierenteilentfernung oder in der Harnblasenersatzchirurgie.“ In einer neuen Robotik-Sprechstunde können sich Patientinnen und Patienten nun über das Verfahren gezielt informieren.