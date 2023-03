Erneut Warnstreik in Düsseldorf Klinik schließt Ambulanzen und Tageskliniken

Der Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat am Dienstag die LVR-Klinik mit voller Wucht getroffen. Wegen des Warnstreiks wurde die Patientenversorgung drastisch eingeschränkt und das nicht nur an der Klinik in Ludenberg. „Wir stellen heute die Tätigkeiten der Institutsambulanzen und Tageskliniken sowohl am Standort Bergische Landstraße als auch an den externen ambulanten und tagesklinischen Standorten am Uniklinikum und in Hilden ein“, sagte ein Kliniksprecher am Vormittag auf Anfrage unserer Redaktion.