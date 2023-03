Streikwelle in Düsseldorf Klinik schließt wegen Streik Ambulanzen

Die psychiatrisch-psychosomatische Fachklinik in Ludenberg wurde bereits vor zwei Wochen bestreikt. Damals war Personal vor allem in der Pflege und in Infrastrukturbereichen (etwa Lieferservice, Wäsche, Fahrdienst, Küche) ausgefallen, die Ausfälle habe man aber kompensieren können, so ein Sprecher damals. Vereinzelt hatte es aber Therapieausfälle gegeben, zudem mittags nur ein eingeschränktes Menüangebot.