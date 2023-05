„Schwarzwald-Klinik-Feeling“ an Düsseldorfer Klinik Ein besonderer Therapiegarten für Geriatrie-Patienten

An der Geriatrischen Tagesklinik des St. Martinus-Krankenhauses ist ein besonderes Angebot für Patientinnen und Patienten der Geriatrie entstanden: ein Therapiegarten mit zu fast jeder Jahreszeit blühenden Blumen und Sträuchern wie Felsenbirne, Fetthenne oder Flieder. Ein Ort mit „Schwarzwald-Klinik-Feeling”, wie man an der Bilker Klinik meint. Nach rund drei Monaten Bauarbeiten und einer Investition in Höhe von ca. 175.000 Euro hat der Vorstand der St. Martinus-Stiftung, Christoph Plester, jetzt den ca. 600 Quadratmeter großen Therapiegarten an den Chefarzt der Geriatrie, Albert Lukas, übergeben.