Kostenpflichtiger Inhalt: Musikrechte-Inhaber fordern Lizenzgebühren : Düsseldorfer Klinik muss für „Jerusalema-Challenge“ zahlen

Die Uniklinik hatte auch an der Challenge teilgenommen, das Video ist aber inzwischen offline. Foto: Youtube/Uniklinik Düsseldorf

Düsseldorf Auch in anderen Einrichtungen in der Stadt sorgt man sich um eine Nachzahlung von Lizenzgebühren an Warner Music. Viele Häuser haben ihre Videos deswegen bereits offline gestellt.