Sana-Kliniken Düsseldorf : Klinik bietet wegen Corona Sprechstunden nur für Senioren an

Klinik bietet wegen Corona Sprechstunden nur für Senioren an

Die Sana-Klinik in Gerresheim (Foto) Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In allen Fachbereichen der Sana-Kliniken gibt es jetzt Zeitfenster für Menschen über 60 Jahre. So sollen sie vor einer Infektion geschützt werden und die Angst vor einem Krankenhaus-Besuch verlieren.

Aus Angst vor einer Infektion scheuen vor allem ältere Menschen den Gang zum Arzt, erst recht ins Krankenhaus – selbst wenn ein Besuch längst geboten wäre, etwa nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt. Um Senioren diese Angst vor einer Corona-Infektion zu nehmen und das Kontaktrisiko für diese Alters- und Risikogruppe zu minimieren, haben die Sana-Kliniken in Benrath und Gerresheim Sprechstunden speziell für Patienten über 60 Jahre eingeführt.

„Wir haben die erste Stunde unserer Sprechstunden in allen Fachbereichen ausschließlich für ältere Menschen reserviert. Dieses Angebot dient dem Schutz dieser Risikogruppe“, sagt Michael Weckmann, Geschäftsführer der Sana Kliniken in Düsseldorf. Trotz der steigenden Infektionszahlen sollten vor allem ältere Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden angstfrei die Sprechstunden in beiden Kliniken aufsuchen können. Unter der Telefonnummer 0211 -28003525 können sich Personen, die älter als 60 Jahre sind, zu den jeweiligen Sprechstunden anmelden.