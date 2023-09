Klimaresilienz in Düsseldorf „Blau-Grüne Nachbarschaft“ zwischen Aquazoo und Nordpark

Dabei stehen zwei größere Veränderungen an. Die eine soll im Nordpark und Aquazoo entstehen. Dort soll sich eine „blau-grüne Nachbarschaft“ entwickeln. Die Idee: Ein Wasserkreislauf soll geschaffen werden. Denn der Aquazoo benötigt Grundwasser zur Kühlung. Dieses, nach der Nutzung leicht erwärmte Wasser, wird derzeit allerdings anschließend einfach in den Rhein geleitet. In Zukunft aber soll es nachhaltiger genutzt werden. Statt unbeschmutzt und ungenutzt in den Rhein abgeleitet zu werden, soll das Wasser zur Bewässerung der Grünanlagen im Nordpark verwendet werden. Außerdem könnten damit Bewässerungsfahrzeuge der Stadt betankt werden und an anderen Orten in der Stadt genutzt werden. Das so weiterverwendete Wasser wird von den Pflanzen wiederum in Teilen verdunstet, und kann dann als Niederschlag wieder dem Grundwasser zugutekommen. Derzeit wird nach Fördermöglichkeiten gesucht. Die Verwaltung hofft auf das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“, dessen Förderzeitraum bis 2026 läuft.