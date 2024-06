Bauen in Düsseldorf Bürohaus mit Seerosenteich auf dem Dach

Leichte Irritationen kamen bei der Präsentation in der Bezirksvertretung 3 wegen der in der Beratungsvorlage genannten Qualitätsvorgabe auf, eine extensive Begrünung müsse mit mindestens acht Zentimetern Vegetation erfolgen. Tillmann Heuter, Design Coordinator bei Codic, konnte diese Bedenken zerstreuen, sei doch tatsächlich eine Substratüberdeckung von 80 bis 120 Zentimetern über der Tiefgaragendecke und 60 bis 80 Zentimetern auf dem Dach vorgesehen. Eine vollständige Barrierefreiheit, auch in der Tiefgarage und auf dem Dach, sei ebenfalls gegeben. Fragen kamen zudem wegen der sogenannten 800 Quadratmeter großen Eventhalle auf, die zunächst nur für Veranstaltungen innerhalb des Gebäudes vorgesehen ist, eine Fremdnutzung sei auf Dauer aber „nicht ausgeschlossen“, so Heuter. Gleiches gelte für die Gastronomie. Codic-Geschäftsführer Guido Knümann betonte in diesem Zusammenhang: „So etwas hebt dann auch die Qualität. Du baust heutzutage kein Bürogebäude mehr mit Schlüssel für nur einen Nutzer, in dem um Punkt 17 Uhr das Licht ausgeht.“ Bis alles realisiert ist, wird noch ein wenig Zeit vergehen, Fertigstellung von „5yn3rgy“ soll bei einer Bauzeit von 36 Monaten im Jahr 2028 sein.