Beratung für Düsseldorfer Hausbesitzer Klimamobil informiert über Fördermöglichkeiten

Im Juni startet das Angebot am Mittwoch, 5. Juni, in Derendorf am Kolpingplatz. Am Dienstag, 11. Juni hält das Klimamobil am Barbarossaplatz in Oberkassel. Gemeinsam mit dem Düsselblitz der Stadtwerke Düsseldorf geht es am Donnerstag, 20. Juni in Benrath an der Hauptstraße/Markt weiter. Der vorerst letzte geplante Termin ist am Dienstag, 25. Juni in Kaiserswerth am Rheinbahn Pavillon. Abseits dessen ist das Klimamobil auch bei der Woche der Nachhaltigkeit im Bürgerhaus Salzmannbau, Himmelgeister Straße, am Freitag, 7. Juni, von 15 bis 19 Uhr auf dem Nachhaltigkeitsmarkt vertreten.