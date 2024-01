Umwelt und Nachhaltigkeit in Düsseldorf Viele Umwelt-Akteure bieten großes Programm bei der ersten Klimamesse

Ab 14.30 Uhr und bis 19.30 Uhr gibt es nicht nur viele Infostände, sondern auch einiges an Programm. So findet ab 15 Uhr alle 30 Minuten ein Rundgang mit der Wärmebildkamera durch den Heizkeller des Schauspielhauses statt. Um 15.30 Uhr hält die Psychotherapeutin Birgit Melles in der Lounge einen Vortrag zum Thema „Die Sache mit den Gefühlen – wie wir die Klimakrise wahrnehmen und danach (nicht) handeln!“. Daran angeknüpft ist auch eine Gesprächsmöglichkeit.