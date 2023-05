Klimaaktivisten besetzen bundesweit Hörsäle Wie die Uni Düsseldorf mit Besetzern umgehen will

Seit Dienstag ruft die Klimaschutzgruppe „End Fossil – Occupy!“ bundesweit zu Besetzungen von Universitäten und Schulen auf; am Dienstag wurden bereits erste Hörsäle besetzt, etwa an der Uni Münster. An der Heinrich-Heine-Universität (HHU) bleibt man angesichts solcher Szenarien vor allem eins: gelassen.