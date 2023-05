Uni sucht Gespräch mit Aktivisten Klimaaktivisten besetzen Hörsaal der Uni Düsseldorf

Die Klimakämpfer wollen nach Informationen unserer Redaktion bis kommenden Freitag an der Uni bleiben. Dabei will man sich nicht nur auf den Hörsaal beschränken. Wie ein Sprecher der Gruppe unserer Redaktion sagt, will man das Gespräch mit Studierenden auch an Aktionsständen auf dem Campus suchen, am Freitag sollen sich bei einer Art Messe wiederum andere Organisationen vorstellen können, die thematisch ähnlich ausgerichtet sind. Zudem soll mit Professoren vor Ort geklärt werden, ob zum Beispiel gemeinsam Vorlesungen gehalten werden können.