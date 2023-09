Prozess in Düsseldorf Klimaaktivisten nach Besetzung der Staatskanzlei vor Gericht

Die Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion fallen immer wieder mit extremen Protestaktionen auf. Wegen einer unangemeldeten Demonstration an der Staatskanzlei müssen sich vier Teilnehmer nun vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 23. März 2021 zusammen mit weiteren Aktivisten die NRW-Landesbehörde besetzt zu haben. Auch Greenpeace war an der Aktion beteiligt.