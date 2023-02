Protest führt zu Verkehrsbehinderungen Klimaaktivisten kleben sich an Straße in Düsseldorf fest

Weitere Aktionen der Gruppe gab es am Montag etwa in Berlin, Leipzig und Magdeburg. An einer Autobahnausfahrt in der Hauptstadt klebten sich mehrere Aktivisten fest. In Hannover blockierte eine Gruppe einen Kreisel. In Köln klebten sich laut Polizei am Neumarkt vier Aktivisten auf einer Fahrbahn und auf einem Radweg fest, wie die Polizei mitteilte.