Polizei vor Ort : Klimaaktivisten demonstrieren in Grünen-Landeszentrale in Düsseldorf

Klimaaktivisten demonstrieren in Grünen-Landeszentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Klimaschützer haben in der NRW-Landeszentrale der Partei gegen den Kohleabbau protestiert. Die Aktion verlief friedlich. In anderen Städten kam es zeitgleich zu ähnlichen Aktionen.

Eine Gruppe von Klimaaktivisten hat sich am Mittwochvormittag Zugang zur Landeszentrale der Grünen in Düsseldorf verschafft und ein Transparent entrollt. Die Gruppe protestierte mit der Aktion unter anderem gegen geplante Entschädigungszahlungen an den RWE-Konzern im Zuge des Kohleausstiegs. In Köln, Bonn und Dortmund kam es zeitgleich zu ähnlichen Aktionen vor Kreisgeschäftsstellen der Partei. Die Situation blieb friedlich. Die Aktivisten erwartet allerdings laut Polizei eine Anzeige, weil die Demonstration nicht angemeldet gewesen war.