Prozess in Düssleldorf Ist das Pressefoto des Jahres durch Kartoffelbrei-Attacke ruiniert?

Laut Anklage stellte sich das so dar: Bernhard und ein junger Klima-Aktivist aus Essen hatten sich über einen Abgeordneten eine Einladung in den Landtag besorgt und den Kartoffelbrei reingeschmuggelt. Bernhard schmierte ihn in der Lobby über das dort ausgestellte Siegerfoto des Wettbewerbs „Pressefoto des Jahres“. Das Bild zeigt Bernhard, wie er im Tagebau Garzweiler mit ausgebreiteten Armen vor einem riesigen Braunkohlebagger kniet.