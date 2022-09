Klimaschutz in Düsseldorf : „Es braucht Investitionen in nie gesehenen Dimensionen“

Düsseldorf Rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Stiftungen trafen sich beim Klima-Forum 2022. Dabei ging es um es unter dem Motto „Gemeinsam Transformation gestalten“ darum, wie Klimaschutz mit der Stärkung des Wirtschaftsstandortes einhergehen kann.

In seiner Eröffnungsrede gibt Hendrik Wüst einen Ausblick auf die Pläne der neuen Landesregierung, in denen der Wirtschaftsstandort NRW eine große Rolle spielt, „hängt unser Wohlstand doch davon ab“. Daher möchte er sich für mehr Flexibilität in der Energieversorgung einsetzen. „Berlin vergisst häufig die Häfen, die bereits in Belgien existieren, um etwa Flüssiggas oder später Wasserstoff nach Europa und Deutschland zu transportieren“, so Wüst. Als erstes Bundesland soll NRW klimaneutral werden – geschafft werden soll dies auch mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. “Wir brauchen Innovationen und Investitionen und das in Dimensionen, die wir so noch nicht gesehen haben“, erklärt er weiter.