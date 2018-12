Geschichte aus Düsseldorf : Wieso ein Junge seinen Schnuller bei der Polizei abgeben musste

Als Vierjähriger hat Anton seine Schnuller bei der Düsseldorfer Polizei abgegeben. Foto: privat/Heidi Ecks

Düsseldorf Vor 16 Jahren brachten Mutter und Sohn die Schnullerkiste zur Altstadtwache. Eine ungewöhnliche Entwöhnung, an die sich auch die Polizisten heute noch gern erinnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Antons erstes Wort war Papa. Das zweite war „tütata“. Wie lange Mutter Heidi auf ein „Mama“ warten musste, wissen wir nicht. „Er war als Kind ganz fasziniert von der Polizei“, erinnert sich die Schauspielerin. Sein Lieblingsspielzeug: ein Polizeiauto, natürlich. So weit, so gut. Wenn da nicht die Sache mit dem Schnuller gewesen wäre. Der Dreijährige mochte sich partout nicht von seinem Nucki trennen. Fünf Stück besaß er, liebte alle heiß und innig, und dass er im Kindergarten der einzige mit Schnuller war, störte ihn nicht.

„Wir haben alles probiert, auch die Kindergärtnerinnen. Aber keine der üblichen Strategien funktionierte“, sagt Heidi Ecks. Wegwerfen? Um Himmels Willen. Die Schnuller zeremoniell beerdigen? Nicht mit Anton. Sie im Rhein versenken? Erst recht nicht. Und dann hatte Erzieherin Eva Görres in der Kita „Kleine Freiheit“ in Flingern einen Geistesblitz. Tütata, Polizeiauto – wie wär‘ es mit der Altstadtwache? Und so gingen Mutter und Sohn kurz vor Ostern 2002 in die Wache an der Heinrich-Heine-Allee. Was sie erwartet hat, weiß Heidi Ecks nicht mehr. Aber was passierte, das weiß sie noch genau. „Mit so viel Empathie habe ich sicher nicht gerechnet.“ Der Tresen, der den Besucherraum vom geschäftigen Treiben der Wache trennte, war ziemlich hoch. Anton hatte Mühe, den Schuhkarton, in den er die geliebten Gefährten seiner Kinderzeit sorgfältig gepackt hatte, hinauf zu hieven. Von Mamas Arm aus bat er schließlich die Polizisten: „Bitte gut drauf aufpassen. Ich brauche die nicht mehr.“

Das hatten die Beamten in der Altstadtwache auch noch nicht erlebt. Meistens fehlt den Menschen, die zu ihnen kommen, irgendwas. Das Portemonnaie zum Beispiel, ein paar haben auch schon ihr Auto verloren, und sehr häufig lassen sie ihre Kinderstube vermissen. Aber einer wie Anton war noch nie da. „Sie haben sofort mitgespielt, die Schnullerabgabe sehr ernst genommen und ganz amtlich getan – Anton war ganz ehrfürchtig“, sagt Heidi Ecks. Und nachdem Reinhard Plohr die Schnuller spaßeshalber an sein Holster gehängt hatte, war Antons Lieblingswort in den folgenden Tagen prompt „Pistol“.

Und Reinhard Plohr tat noch mehr. „Wir haben die beiden noch mal bestellt“, sagt der Polizeihauptkommissar. Beim zweiten Termin erhielt Anton sein erstes amtliches Dokument. Auf einer Urkunde bescheinigte die Altstadtwache dem kleinen Flingeraner, dass er nun offiziell und polizeilich festgestellt „schnullerfrei“ sei. Und schenkte ihm einen Teddy in Polizeiuniform.

Reinhard Plohr mit der Urkunde, die er Anton ausgestellt hat. Foto: Endermann, Andreas (end)

„Es hat perfekt funktioniert“, sagt Heidi Ecks. Vor allem, weil die Kindergärtnerin Anton so gut kannte. Die Mama Schauspielerin, der Papa Musiker – „wir waren sehr oft unterwegs, und deshalb kam Anton schon sehr früh in den Kindergarten“, sagt Heidi Ecks. Gerade sieben Monate war Anton auf der Welt, als er in die „Kleine Freiheit“ und Eva Görres in sein Leben kam – „Die beiden hatten eine sehr besondere Beziehung“, erinnert sich Antons Mutter dankbar.

Teddy und Polizeiauto wanderten ein knappes Jahr später in die Umzugskisten. Anton musste Abschied nehmen von der Wasserschildkrötengruppe in der Kita an der Krahestraße, von Eva Görres und von Düsseldorf. Heidi Ecks hatte ein neues Engagement in Leipzig. „Ich war sehr gern in Düsseldorf und bei Anna Badora. Aber uns war auch klar: Wenn wir noch einmal wechseln wollen, dann vor Antons Einschulung.“ Und so wurde Klein-Anton kein i-Dötzchen im Rheinland, sondern ein ABC-Schütze in Sachsen. Leipzig blieb das Zuhause der Künstlerfamilie, bis Anton in der sechsten Klasse war. Dann zog die Familie nach Frankfurt am Main.

Die Rheinische Post hatte 2002 über den Schnuller-Alarm in der Altstadtwache berichtet. Einen Boom hat Anton dort übrigens nicht ausgelöst: Die Urkunde, die die Polizisten aufgehoben haben, ist bis heute nicht noch einmal gebraucht worden.

In Frankfurt erreichen wir Antons Mutter 16 Jahre später am Telefon. Sie ist gerührt. Anton ist jetzt knapp 20, bereitet sich aufs Abi vor. Er spielt Posaune und mit dem Gedanken, Musik zu studieren. Vielleicht auch Mathematik. Sozialarbeit interessiert ihn ebenfalls. „Polizist will er jedenfalls nicht werden“, sagt seine Mutter. Auch den Teddy, den er jahrelang wie seinen Augapfel hütete, hat Anton irgendwann einmal auf dem Flohmarkt verkauft.

Anton bereitet sich heute auf sein Abitur vor. Foto: privat/Heidi Ecks