Kleingartenverein in Düsseldorf 50.000 Euro Schaden durch manipulierte Abrechnungen

Mehr als 200 Jahresabrechnungen haben Ute Ast und ihre Kollegen in den vergangenen Wochen an die Pächter des Kleingartenvereins Eller-Lierenfeld verschickt. „Sonst zahlen unserer Gärtner immer sehr pünktlich, sagt Ast, die Vorsitzende des Vereins ist. Doch in diesem Jahr seien die Beträge bisher nur vereinzelt auf dem Konto eingegangen. Der Grund: Auf den Briefen seien die Kontoverbindungen nachträglich manipuliert worden, wie Ast beschreibt. „Viele Pächter haben den Betrag nun an ein falsches Konto überwiesen.“