Tiere in Düsseldorf Ein Kleingartenverein voller Nutrias

Man überlege auch, sich an die Jägerschaft zu wenden. Gerd Spieker, Geschäftsführer der Kreisjägerschaft, erklärt, dass Nutrias bejagt werden dürfen, allerdings liegen Kleingartenanlagen meist in befriedeten Bereichen. „Dafür muss man sich an die Untere Jagdbehörde wenden und eine beschränkte Jagderlaubnis beantragen“, sagt er. Dann sei es möglich, die Tiere über Fallen zu fangen. „Hierfür braucht es einen Jäger mit entsprechender Jagdbefähigung, der dann die Fallen aufstellt“, führt der Jäger weiter aus. Die Kreisjägerschaft vermittle an dieser Stelle auch. „Nutrias ziehen immer hin und her und gerade größere Gruppen können richtigen Schaden machen, vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in Kleingärten“, fasst Spieker zusammen. Er meint auch, dass die Tiere gut schmecken – „viele schrecken davor aber zurück“.