Düsseldorfer Stadtverband Kleingärtner sehen Cannabis-Anbau entspannt

100 Vereine sind in Düsseldorf auf rund 6600 Parzellen aktiv. Nur die wenigsten dürfen als Wohnung genutzt werden. Beim Verein von Ute Ast ist das nur in einem Fall so. „Bei uns sind es fünf“, sagt Peter Vossen, der den Düsseldorfer Stadtverband leitet und seinen Verein am Rather Broich hat. Er habe bislang keine Anfragen aus den Reihen der Düsseldorfer Vereine zu dem so heiß diskutierten Thema erhalten. Die Gelassenheit scheint zu dominieren und das Interesse am Anbau gering. Das zeigte sich etwa bei der Jahreshauptversammlung des Kleingartenvereins der Kriegsbeschädigten Düsseldorf-Oberbilk. Man habe das Thema einmal offen in den Raum gestellt, sagt der Vorsitzende Norbert-Zoltán Schöner. Mehr als 90 Prozent der Mitglieder hätten sich dagegen entschieden.