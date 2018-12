Rührende Aktion: Das kleine Weihnachtswunder von Düsseldorf-Oberbilk

Ein Weihnachtswichtel hat Jacken um Bäume am Oberbilker Markt gewickelt, um sie zu verschenken. Foto: Seven Oaks

Düsseldorf Auf dem Oberbilker Markt hat ein Unbekannter Jacken um Bäume gewickelt und mit einem Zettel versehen. Darauf zu lesen: „Für dich ❤ Frohe Weihnachten“.

Zwischen Geschenke-Stapeln, Bergen von Essen und dem Stress der letzten Wochen gibt es manchmal diese kleinen Momente, die einem zeigen, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt. Liebevoll hat ein Unbekannter auf dem Oberbilker Markt Jacken verschenkt, einen schwarzen Wollmantel zum Beispiel mit einem Halstuch dekoriert und an einem Baum befestigt.

Die Aktion hat ein User im sozialen Netzwerk Facebook geteilt und geschrieben: „Wenn du das liest, danke dir für die coole Aktion. Frohe Weihnachten“. Fast 1500 Nutzer haben für die Aktion einen „Daumen hoch“ gegeben. So mancher fühlt sich sogar inspiriert: „Das mach’ ich morgen erstmal nach. Hab’ noch so viele Jacken und Mäntel“, sagt Nancy, und Miu will sich Gedanken für das nächste Weihnachten machen. Mittwochmittag waren alle Jacken weg, der Initiator aber ist bis jetzt im Verborgenen geblieben.