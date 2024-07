Wein und Musik Kleines Frankreich-Fest in Niederkassel

So gibt es unter anderem am Donnerstag, 25. Juli, ab 20 Uhr Livemusik. „Wir haben das Joe-Krieg-Quartett zu Gast. Es tourt mit seinem neuen Album ‚Beau Gosse‘ durch Deutschland und Frankreich“, erzählt Michael Krieg. Diese Band ist ein „veritables dream team“ und ihr Gitarrist Joe Krieg eine eindrucksvolle Bereicherung der Mainstream-Szene. Uli Kleideiter sitzt an den Drums, Matthias Bublath am Piano, Felix Himmler bedient den Bass und Anton Mangold das Saxophon. Mit dem Ausnahme-Musiker Nils Wogram produzierte Joe Krieg sein mittlerweile viertes Album, welches bei Doublemoon erschienen ist. Der Quartett-Leader, selbsterklärter Melodie Bebopper, bietet mit seinen Musikern spannende Improvisationsmusik. Er selbst bezeichnet seinen Stil als Melodic Independant Jazz.