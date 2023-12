Gut gemacht Hilfe für Obdachlose und eine Überraschung für Kinder

Nikolaus-Aktion Die Höhenrettungseinheit der Düsseldorfer Feuerwehr beteiligte sich in diesem Jahr zum zweiten Mal an einer bundesweiten Aktion, bei der sich die Spezialeinheiten verkleidet als Nikolaus und Superhelden von den Dächern der Krankenhäuser abseilen, um kleinen Patienten eine Freude zu bereiten. Für Kinder, die aufgrund ihrer Erkrankungen über den Nikolaustag im Florence-Nightingale-Krankenhaus, dem Evangelischen Krankenhaus und dem Universitätsklinikum stationär bleiben mussten, war dies ein sehr schöner und spannender Moment. Jörg Möhlendick, stellvertretender Wachvorsteher der Feuer- und Rettungswache 3 auf der Münsterstraße und ausgebildeter Höhenretter: „Diese Aktion ist auch für die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen immer ein sehr emotionaler Moment. Viele meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind selber Mütter und Familienväter. Da musste ich nicht lange fragen, ob wir uns dieses Jahr wieder beteiligen. Alle waren sofort mit vollem Einsatz dabei!" Verkleidet als Nikolaus, Spiderman, Superman, Batman und Flash-Superheld demonstrierten die Einsatzkräfte auch ein paar Kunststücke – so seilte sich Spiderman kopfüber ab und Superman flog am Fenster vorbei. Die Geschenke hatte natürlich der Nikolaus im Gepäck.