Künstlerin mit Faible für den Zufall Klaudia Taday zeigt einige ausgesuchte Fotografien

„Der Kreis“ heißt ihr neuestes Kunstwerk, das in der Schau zu sehen ist – diese ist allerdings nicht in ihrer Heimatstadt, sondern in Köln. Bei der Vernissage waren mehr als 250 Gäste vor Ort, viele fuhren aus der Landeshauptstadt in die Domstadt. Die Ausstellung „Der inszenierte Zufall“ ist noch bis Weihnachten in der Kölner Galerie „Baumhaus“, die ihren Namen von den Inhabern Bäumler aus Köln und Hauschild aus Düsseldorf hat, zu sehen. Hier stellt Taday zusammen mit dem Studio Budde aus. Zuletzt machte Taday mit ihrem viel beachteten Projekt „Birds of Paradise Lost“ von sich reden.