Schule in Düsseldorf 50 Jahre lang nicht aus den Augen verloren

Mögen die Namen dem ein oder anderen noch bekannt vorgekommen sein, das dazu passende Gesicht nach 50 Jahren damit in Verbindung zu bringen, fiel dann am Samstag in genau der Klasse im dritten Stock, in der einst erstmals die Schulbank gedrückt wurde, doch etwas schwer. Aber die anfängliche Zurückhaltung wich schnell dem Wunsch, irgendwo abgespeicherte Erinnerungen an die Schulzeit wieder aufleben zu lassen. Dabei half die ehemalige Klassenlehrerin Heidrun Funke kräftig mit, hatte sie doch gleich eine ganze Serie an Dias in ihrem Fundus aufgespürt, die bei den Mittfünfzigern jene Zeit zwischen Federmäppchen und Schiefertafel wachrief.