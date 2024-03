Düsseldorf klimaneutral bis 2035 „Mit aktueller Geschwindigkeit dauert es fünf Jahre länger als geplant“

Daher fordern das Bündnis und Students for Future, dass die Ziele eingehalten und am besten sogar schon eher erreicht werden sollen, vor allem aber auch mehr Transparenz. „Mit einer Webseite, die aktuelle Entwicklungen und Handlungsfelder sichtbar macht, können alle Akteure besser und effizienter arbeiten“, findet Schmiedel. Tatsächlich wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres eine „web-basierte Plattform“ in Betrieb genommen, so der Stadtsprecher. Darauf sollen sich Bürger über den Stand und die aktuellen Maßnahmen informieren, genaue Inhalte hängen von der Software ab. Zudem wird eine „Vorrangregelung“ für drängende Klima-Beschlüsse in der Verwaltung gefordert und soziale und ökologische Themen nicht gegeneinander auszuspielen.