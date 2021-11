Verwaltungsgericht in Düsseldorf : Klagen gegen IHK-Beiträge erfolgreich

Gregor Berghausen ist Hauptgeschäftsführer der IHK in Düsseldorf. Foto: IHK Düsseldorf

Düsseldorf Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat in seinem Urteil den Klagen von zwei IHK-Mitgliedern stattgegeben. Es hat auch ausgeführt, was mit bereits geleisteten Zahlungen passieren soll.

(ale) Die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf für die Jahre 2014 und 2015 verschickten Mitgliedsbeiträge bleiben auch in ihrer korrigierten Form rechtswidrig. Zu diesem Urteil ist am Mittwoch das Verwaltungsgericht gekommen, dass damit den Klagen von zwei IHK-Mitgliedern stattgab.

Bereits seit 2018 ist ein Urteil rechtskräftig, wonach die ursprünglich verschickten Bescheide nicht rechtmäßig waren und aufgehoben wurden. Das Gericht hatte erklärt, dass die IHK die Beiträge der Kläger nicht benötigte, weil sie über ausreichende Rücklagen verfügte (in einem Jahr bei rund 18.000 und im anderen Jahr bei 15.000 Euro).

Die IHK hatte dann mittels Beschluss der Vollversammlung die Wirtschaftssatzung für die betreffenden Beitragsjahre geändert und korrigierte Bescheide verschickt. In einem Fall forderte die Kammer für beide Jahre rund 500 Euro weniger, bei einer Gesamtforderung von rund 5000 Euro. Doch auch das lässt das Gericht nun nicht durchgehen: Denn maßgeblich für die Beitragserhebung ist nach Gesetz der Wirtschaftsplan für das jeweilige Jahr und der dann ermittelte Finanzbedarf. Die IHK hatte sich allerdings im Nachhinein auf den tatsächlichen Finanzbedarf berufen. Das Gericht merkt hier zudem an, dass so rückwirkend Nachzahlungen begründbar wären, was die Verpflichtung zur Beitragsgerechtigkeit verletze. Denn die Korrektur erreiche nicht unbedingt alle betroffenen Mitglieder. Bereits geleistete Beitragszahlungen in Höhe von knapp 2000 Euro müssen laut Gericht in dem oben genannten Fall zurückerstattet werden.