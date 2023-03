Düsseldorf Kitas und Stadtverwaltung werden auch am Donnerstag bestreikt

Düsseldorf wäre damit in dieser Woche an jedem Werktag von einem Warnstreik betroffen. Am Montag kam es zu vielen Ausfällen am Flughafen, weil Teile des Bodenpersonals streikte, am Dienstag kam der Nahverkehr der Rheinbahn sowie Teile der Verwaltung zum Erliegen, am Mittwoch bestreikte die Nahverkehrsgewerkschaft die Rheinbahn an einem zweiten Tag und auch am Freitag sollen bei der Rheinbahn Bus und Bahnen in den Depots bleiben.