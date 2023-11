Düsseldorf Das sollen Integrationsbegleiterinnen in Kitas leisten

Die Stadt will bei der Kinderbetreuung die Themen Integration und Fachkräftegewinnung stärker miteinander verzahnen. Leisten soll das ein neues Pilotprojekt, das mit Hospitationstagen im November startet. „14 Frauen mit eigenem Flucht- und Migrationshintergrund machen in den kommenden Monaten eine Ausbildung zu Integrationsbegleiterinnen in unseren Kitas“, sagt Anja Kolb-Bastigkeit, die im Amt für Soziales und Jugend die Kita-Abteilung leitet.