Beide Gruppen in Quarantäne : Düsseldorfer Kita wegen 13 Corona-Fällen geschlossen

Ein Corona-Test in einer Kita (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf In der katholischen Kindertagesstätte an der Mariensäule in der Düsseldorfer Carlstadt wurden zehn Kinder und drei Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Beide Gruppen sind nun in Quarantäne.

In der Katholischen Kindertagesstätte an der Mariensäule in der Carlstadt sind zehn Kinder und drei Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldete die Stadt Düsseldorf am Dienstag. Bei sieben Infizierten in der Einrichtung an der Orangeriestraße wurde bislang die britische Virus-Variante B.1.1.7 nachgewiesen.

Die Kontaktpersonennachverfolgung wurde eingeleitet und 28 Kinder sowie sechs Beschäftigte als Kontaktpersonen der Kategorie eins ermittelt. Ihnen wurden eine Quarantäne angeordnet und Testungen angeboten. Beide Kita-Gruppen befinden sich in Quarantäne.

In anderen Kitas in Düsseldorf hatte es in den vergangenen Tagen bereits vereinzelte Infektionen gegeben. So sind in insgesamt acht anderen Einrichtungen fünf Kinder und drei Beschäftigte positiv getestet worden.

