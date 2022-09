Brandbrief in Düsseldorf : Betreiber und Erzieher kämpfen für Erhalt der Sprach-Kitas

Die Kitas schätzen das Sprachförderprogramm, das nun auslaufen könnte. Es ermöglicht unter anderem die Einstellung einer zuätzlichen Fachkraft. Foto: dpa/Axel Heimken

Düsseldorf Das Bundesprogramm, das Ende des Jahres auslaufen soll, will die Startchancen von Jungen und Mädchen verbessern und so gebrochene Schul- und Bildungskarrieren vermeiden. Auch in Düsseldorf wächst der Widerstand gegen den Ausstieg aus dem Projekt.