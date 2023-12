Kita-Plätze in Düsseldorf Kita Metzer Straße wurde grunderneuert

(RP) Nach zweijährigen Bauarbeiten konnte die Kindertagesstätte an der Metzer Straße im Beisein von Oberbürgermeister Stephan Keller und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche wiedereröffnet werden. An der umgebauten und erweiterten Kita finden nun 108 Kinder in fünf Kitagruppen einen Platz – davon sind 18 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Dafür wurden sechs Millionen Euro am Standort investiert. „Die Kinder erwartet eine moderne, helle Umgebung mit einem großzügigen, neu gestalteten Außenbereich zum Toben und Spielen“, sagt Keller.