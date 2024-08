Betreuung von Kleinkindern Was auf Düsseldorfer Eltern im neuen Kita-Jahr zukommt

Mehr neue Plätze, aber auch verkürzte Betreuungszeiten an bestimmten Standorten: Darauf müssen sich Familien in Düsseldorf im nun angelaufenen Kita-Jahr einstellen. „Wir bauen das Angebot weiter aus und werden neun Standorte in den kommenden zwölf Monaten erweitern beziehungsweise neu in Betrieb nehmen“, sagt Anja Kolb-Bastigkeit, die im Jugendamt den Kita-Bereich koordiniert.