Kirschblüten in Düsseldorf Düsseldorf strahlt in Rosa und Weiß

Düsseldorf · Nur für kurze Zeit sind die Magnolien und Kirschblüten in voller Pracht und in hellen Farben zu sehen. In dieser Woche setzte die Sonne die bunten Bäume noch mehr in Szene. In Japan wird in dieser Zeit der Frühlingsbeginn gefeiert.

05.04.2023, 05:15 Uhr

10 Bilder So schön sind die Kirschblüten und Magnolien in Düsseldorf 10 Bilder Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Angelina Burch und Julia Brabeck