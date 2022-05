Kommunalpolitik in Düsseldorf : Kirschblüten für Immermannstraße

Düsseldorf Die CDU regt eine weitere Aufwertung von „Little Tokyo“ an. So soll die Immermannstraße Kirschblüten bekommen. Die Grünen in der Bezirksvertretung 1 klagen hingegen, dass der neue Radweg an der Bagelstraße ständig zugeparkt ist.

In der Bezirksvertretung 1, die am Freitag, 13. Mai, ab 14 Uhr im Rathaus tagt, geht es um viele wichtige Projekte rund um Kö, Theodor-Heuss-Brücke, den Campus Golzheim oder den Großmarkt. Aber wie es sich für ein Gremium gehört, das viele Stadtteile abdeckt, geht es auch um vermeintlich kleinere, aber eben nicht weniger wichtigere Themen. Eine Auswahl:



Kirschblüten Die Immermannstraße wird immer japanischer. Dafür sorgen ohnehin schon die vielen „Little Tokyo“-Läden, inzwischen gibt es aber auch japanische Zusatz-Straßenschilder oder Laternen, die in ihrer Form an Origami-Kunst erinnern. Die CDU schlägt jetzt vor, zur weiteren Aufwertung Kirschblüten nach Kaiserswerther Vorbild an der Straße zu pflanzen. „Die Kirschbäume sind Touristenmagneten und in der japanischen Kultur als Erwachen eines Landes aus ihrem Winterschlaf impliziert, sie werden gleichermaßen als Symbolik des Lebens verstanden“, erläutert Missagh Ghasemi.



Haltestelle Wer an der Haltestelle Feuerwache an der Münsterstraße aus dem Bus steigen will, staunt bisweilen nicht schlecht, wenn dieser einfach weiterfährt. Grund ist die Baustelle an der Moltkestraße, wo gerade der alte Telekom-Bau abgerissen wird, die Haltestelle wurde verlegt. Direkt hinter dem Fußgängerüberweg an der Münsterstraße ist zudem der komplette Gehweg abgesperrt, wo sich nun genau die Haltestelle befindet, ist allenfalls zu erahnen. Manchmal übersieht sogar der Fahrer sie und fährt einfach weiter. Moira Obendorf (SPD) drängt auf eine Verbesserung der Situation.

Bagelstraße Seit kurzem hat die Bagelstraße durchgehend einen Radweg, allerdings sind dadurch weitere Parkplätze in Pempelfort, wo die Situation mit Stellplätzen ohnehin angespannt ist, weggefallen. Ungeachtet dessen hat die Grüne Dagmar Wagner seitdem immer wieder beobachtet, dass vor allem der erste Teil in Richtung Franklinbrücke regelrecht als Parkstreifen missbraucht werde. „Weiter oben stehen senkrecht parkende Kleinwagen mit der Vorderachse auf dem Gehweg und schränken diesen entsprechend ein“, fordert sie Maßnahmen seitens des Ordnungsamtes.



Leerstand Seit circa vier Jahren steht das Wohnhaus an der Duisburger Straße 61 leer, obwohl es zumindest von außen ordentlich aussieht. Der Linke Peter Klein fragt nach den Gründen für den Leerstand.