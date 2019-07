Unwetter über NRW : Düsseldorfer Kirmes wird wegen Unwetter geräumt

Düsseldorf Die Rheinkirmes in Düsseldorf musste am Samstagnachmittag geräumt werden. Grund dafür war eine Unwetterwarnung. Die Sperrung dauert weiter an.

Auf dem Kirmesgelände herrscht am Samstagnachmittag eine gespenstische Stimmung, nur wenige Kirmes-Angestellte sind auf dem Platz unterwegs. Es donnert, der Himmel ist dunkel, alles steht still.

Der Betrieb wurde um 16 Uhr komplett eingestellt und die Festwiese geräumt. Auf dem ganzen Gelände gab es Durchsagen zur Räumung und der Unwetterwarnung, Sicherheitskräfte waren mit Megaphonen unterwegs. Um 16.10 war die Kirmes komplett geräumt. Das teilte Wolfang Osinski, Sprecher der Düsseldorfer Schützen mit.

Eigentlich sollte die Sperrung nur bis etwa 16.30 Uhr andauern, halbstündig wurde die Sperrung jedoch verlängert. Man wolle die Kirmes erst wieder freigeben, wenn der Deutsche Wetterdienst (DWD) Entwarnung gibt. Aktuell heißt es, dass gegen 18 Uhr unter Umständen das Gelände wieder freigegeben werden könnte.

„Die Verantwortlichen stehen im Dauerkontakt mit dem Wetterdienst in Essen“, sagte der Sprecher der Schützen. Für Kirmesarchitekt König ist es der „Gau“ schlechthin. Man habe zwar ein gutes Sicherheitskonzept und der Ablauf sei klar definiert.

Oliver Wilmering und Oscar Bruch, Vertreter der Schausteller, geben sich gefasst, aber auch enttäuscht. „Wenn jetzt am umsatzstärksten Tag bis 18 Uhr die Kirmes geräumt bleibt, dann sind das für mich bei Fahrgeschäften Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent“, sagte Bruch.

König, Wilmering und Bruch erinnern sich an Räumung vor zwei Jahres. Damals traf es einen Mittwoch und die Räumung dauerte nur zwei Stunden. Das sei halb so wild gewesen - zumal am Abend dann auch noch die Toten Hosen gespielt haben. Dieses Mal sei alles viel schlimmer.

Einige Besucher der Kirmes suchten Schutz unter der Rheinbrücke. „Bis jetzt ist eigentlich entspannt, man weiß halt nicht, wo es genau herunter kommt“, sagt ein Augenzeuge unserer Redaktion.

Mehr Glück hatten Zehntausende Besucher des Musik-Events „Parookaville“ in Weeze am Niederrhein. Zwar regnete es auch hier zeitweise heftig. Doch konnten die Konzerte auf den zehn Bühnen bis zum späten Nachmittag ohne Unterbrechung stattfinden, wie Festival-Sprecher Philip Christmann berichtete. Für den weiteren Verlauf des dreitägigen Festivals rechneten die eigenen Meteorologen nun nicht mehr mit Problemen, betonte er.

Auch beim Reitturnier CHIO in Aachen zeigten sich die Veranstalter unbeeindruckt vom Unwetter. „Wir hatten eine etwas nasse Siegerehrung. Aber so etwas sind Reiter ja gewohnt“, sagte ein Sprecher.

