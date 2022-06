Neuer Internetauftritt : Kirche will Austrittswelle mit Informationskampagne stoppen

Düsseldorf Im Internet werben die evangelischen Kirchenkreise Jülich und Düsseldorf für einen Verbleib in der Kirche. Sie wollen mitihrer gemeinsamen Kampagne vor allem informieren – auch darüber, wie der Austritt funktioniert.

Die Clips informieren in kurzer, verständlicher Sprache, wie der Kirchenaustritt funktioniert. Vor allem beantworten sie auch andere Fragen, die Menschen beschäftigten, die mit dem Gedanken an einen Austritt spielen. „Wofür wird die Kirchensteuer eigentlich verwendet? Wie wirkt sich das auf meine Kinder aus? Welche Aufgaben erfüllt Kirche eigentlich für das Allgemeinwohl?”, zählt Sannig einige auf. Ein Clip beschreibt beispielsweise exemplarisch, was von der Kirchensteuer genau in die Verwaltung, Jugendarbeit oder Einrichtungen fließt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kurz-Reportagen über Menschen, die in evangelischen Kitas, Pflegeheimen und Beratungsstellen aktiv sind. Auch ein homosexuelles Paar oder ein muslimischer Flüchtling berichten von ihrer ganz individuellen Erfahrung mit dem Thema Kirche.