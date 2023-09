St. Apollinaris in Oberbilk Düsseldorfer Kirche sperrt Eingang gegen Obdachlose ab

„Wir konnten und kaum vorstellen, dass das Gitter dazu da ist, um Obdachlose abzuhalten“, sagt ein Anwohner, der anonym bleiben möchte. „Aber die Antwort der Gemeinde zeigte: Genau darum geht es.“ In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: Der Kirchenvorstand habe die Installation des Gitters im Zuge der Kirchenrenovierung beantragt. Tatsächlich mit dem Gedanken, die Treppe und den Zugang vor Obdachlosen zu schützen. Diese seien immer wieder als Aufenthaltsort und Schlafplatz genutzt worden. „Die Duldung dieser Nutzung ist keine Hilfe für die Betroffenen, mögen sie es für sich persönlich auch noch so sehr bejahen“, heißt es darin. Der Kirchenvorstand könne das nicht verantworten, zumal in Oberbilk vor wenigen Jahren ein junger Obdachloser tot an einer Kirchentreppe gefunden worden sei. „Das ist uns eine Mahnung.“