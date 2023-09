St. Apollinaris in Oberbilk Düsseldorfer Kirche sperrt Eingang gegen Obdachlose ab

In der Nachbarschaft habe diese Antwort Ratlosigkeit ausgelöst, sagt der Anwohner. „Die Kirche soll doch ein Ort der Begegnung sein“, sagt er. „Selbst Geschäfte an der Kö finden Arrangements mit den Obdachlosen.“ Zudem sei es lediglich ein Mann, der an der Kirche regelmäßig sein Lager aufgeschlagen hatte und er sei am Lessingplatz bereits bekannt. Nachbarn hätten ihm häufig Essen und Getränke gebracht, es gebe eine „friedliche Koexistenz“.