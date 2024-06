In letzter Minute Düsseldorf kippt Verbot für fremde Flaggen im Stadion

Die Stadt Düsseldorf hat kurz vor Beginn der Fußball-EM einen bizarren Passus aus der Hausordnung für Stadion und Fan-Zonen gestrichen: Dort waren eigentlich nur „Fahnen der am Turnier teilnehmenden Mannschaften zulässig“, wie am Donnerstag zum Beispiel noch in der Hausordnung am Eingang der Fan-Zone am Burgplatz stand.