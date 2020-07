Landgericht Düsseldorf : Langjährige Haft für Kioskbesitzer

Derendorf Ein 46-Jähriger muss wegen Brandstiftung für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar seine Verurteilung wegen zehnfachen Mordversuchs gefordert.

(wuk) Zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis hat das Düsseldorfer Landgericht am Montag einen 46 Jahre alten Kioskbetreiber verurteilt. Die Richter sahen es nach den Verhandlungen des mehrmonatigen Prozesses jetzt als erwiesen an, dass der Geschäftsmann aus Meerbusch nachts in seinem Kiosk an der Münsterstraße in Derendorf absichtlich Feuer gelegt und auf diese Weise Schäden von rund 150.000 Euro verursacht habe. Der Schuldspruch gegen den Familienvater erging wegen besonders schwerer Brandstiftung.